التربية تُعلن عن مقاعد دراسية في بولندا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد من المقاعد الدراسية في بولندا للعام الدراسي 2018/2019؛ للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة.





ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد؛ لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط، وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.





وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمقاعد المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

رام الله - دنيا الوطن