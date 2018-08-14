طالع: قوائم حجاج مكرمة خادم الحرمين بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، أسماء الحجاج من ذوي الشهداء بالمحافظات الجنوبية، المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، لموسم الحج للعام 1439 هجري الموافق 2018 ميلادي.وقالت المؤسسة في تصريح صحفي، إنه تم التفييز لحجاج المكرمة، والبالغ عددهم 500 حاج عبر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية.وتوجهت المؤسسة بشكرها للسفارة السعودية بالقاهرة التي واصلت الليل بالنهار؛ لإتمام عملية التفييز على أكمل وجه، كما شكرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وعلى رأسها السفير دياب اللوح، وطاقم السفارة على جهودهم في هذا المجال.