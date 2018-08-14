بطلب من النيابة العامة.. (الإنتربول) الدولي يُلقي القبض على فار من العدالة

رام الله - دنيا الوطنكشف النائب العام الفلسطيني، المستشار أحمد براك، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ألقت القبض على متهم بالاغتصاب في أحد المطارات الدولية، بناءً على طلب من النيابة العامة في فلسطين؛ لوجود قضية تحقيقية لديها، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.وأوضح براك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن متهماً بقضية اغتصاب ولهروبه من الإجراءات القانونية، خاطبت النيابة العامة (الإنتربول)، لافتاً إلى أنه تم إلقاء القبض عليه في أحد المطارات الدولية، وجاري العمل على إعداد مذكرة الاسترداد؛ لتسليمه إلى النيابة العامة في فلسطين، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.يذكر، أن (الإنتربول) وافق على انضمام فلسطين لديه، بتصويت 74 دولة في السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر لعام 2017.