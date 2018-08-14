الشرطة تكشف ملابسات سرقة آلاف الشواكل من داخل مزرعة أغنام

كشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة سرقة مبلغ يقارب 400 ألف شيكل من داخل مزرعة للأغنام في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، وتلقي القبض على الفاعل.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تقدم بها صاحب مزرعة للأغنام لمركز شرطة الظاهرية، والتي تتعلق بقيام شخص باقتحام مزرعته ليلاً وسرقة مبلغ 300 ألف شيكل و20 ألف دينار منها، بناء عليه باشرت الشرطة في عملية جمع المعلومات والأدلة لكشف ملابسات الجريمة، وإلقاء القبض على الفاعل.





وأضاف البيان، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، فقد تم تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه، وبسماع أقواله أفاد بقيامه باقتحام مزرعة المشتكي ليلاً وسرقة مبلغ 300 ألف شيكل و20 ألف دينار منها، قبل أن يلوذ بالفرار، حيث تم ضبط مركبتين بحوزة المشتبه به، قام بشرائها من الأموال المسروقة.





وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن