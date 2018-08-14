ثلاثة قتلى بانفجار قنبلة في مدينة الصدر العراقية

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق مزدحمة، في مدينة الصدر الواقعة شرقي بغداد، حسبما أعلنت السلطات العراقية.وأوضح بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن حماية أمن العاصمة: "استشهد ثلاثة مواطنين، وجرح أربعة آخرون، إثر انفجار في إحدى البسطات في منطقة سوق مريدي، ضمن قاطع مدينة الصدر".وأكدت مصادر أمنية، أن بين القتلى امرأة وطفل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار الذي وقع في مدينة الصدر، معقل رجل الدين مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة.وكانت السلطات العراقية، نفذت أكثر من حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في منطقة سوق مريدي، الواقع قرب سوق الخضار، حيث وقع التفجير.وتعد السوق مركزاً رئيسياً للإتجار بالأسلحة غير المرخصة في بغداد.وقالت قيادة العمليات في البيان: "أكدنا مراراً على ضرورة تبليغ القوات الأمنية عن الأجسام الغريبة والعناصر المشبوهة التي تنتهز الفرص للمتاجرة بالأسلحة غير المرخصة".وتشهد مناطق بغداد تحسناً أمنياً نسبياً بعد القضاء على تنظيم الدولة، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، لكنه لا يزال ينشط في بعض المناطق الصحراوية والمناطق الجبلية الوعرة.