الشرطة تكشف ملابسات قضايا تهديد وسب وشتم عبر (فيسبوك)

كشفت الشرطة قضايا تهديد وسب وشتم وتحقير، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في جنين.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين من سكان محافظة جنين للشرطة، حول قيام مجهول بإرسال رسائل عبر المسنجر على حسابه، تتضمن السب والشتم والتحقير، وإرسال صور غير أخلاقية وتهديد للمشتكي، وشكوى أخرى تقدمت بها إحدى المواطنات من سكان المحافظة، حول قيام مجهول بإرسال رسائل تهديد وصور غير أخلاقية.





وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة المباحث العامة، تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص من سكان محافظة جنين، حيث تم استدعاؤه، وبسماع أقواله، وأفاد بأنه قام بإرسال الرسائل؛ لوجود خلافات بينهم.





وأكد البيان، بأنه تم توقيف المشتبه به، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لمتابعة المقتضى القانوني اللازم بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن