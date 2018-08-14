شؤون فلسطينية

التربية تفتتح دورة تدريبية لتطبيقات الأجهزة الذكية في أكاديمية (هيدوي)

التربية تفتتح دورة تدريبية لتطبيقات الأجهزة الذكية في أكاديمية (هيدوي)
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للتقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، تدريبية حول تطبيقات الأجهزة الذكية في أكاديمية (هيدوي)، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وافتتح الدورة مدير عام التقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات م. جهاد دريدي، بمشاركة ممثل (يونسكو) في فلسطين تاب راج، ومسؤول قسم التعليم في (يونسكو) سونيا أبو العظام، ومدير أكاديمية (هيدوي) للتدريب سليمان عطاري، ومنسق مشروع التطبيقات الذكية في وزارة التربية، د. أمجد شحادة، وأسرة الإدارة العامة للتقنيات التربوية وحشد من الأسرة التربوية، متطرقاً للنجاح الذي حققته فلسطين على المستوى الدولي، بحصول فلسطين على المركز الثاني عالمياً في مسابقة (تكنوفيشن)، لافتاً إلى أن هذه الدورة تترجم مساعي الوزارة الحثيثة لخدمة المنظومة التربوية بشكل شمولي، وتوطيد التعاون مع "هيدوي" لتدريب الفريق الوطني لتطبيقات الأجهزة الذكية على أحدث البرامج لإنتاج تطبيقات(Android Studio Kotlin).

من جهته، أوضح راج، أن هذه الدورة تهدف لتنمية مهارات المتدرب بأفضل المعايير الدولية لإنتاج التطبيقات الذكية وإكسابه المهارات المطلوبة؛ لتأهيله للمشاركة في المعرض القادم للتطبيقات الذكية وتحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبه، أشار عطاري إلى أهمية هذا التدريب الذي يستهدف 25 متدرباً من كافة مديريات التربية، الذين سيعملون بدورهم على إنتاج التطبيقات الذكية، والمشاركة في معرض التطبيقات المقدمة من الطلبة؛ والمتوقع تنظيمه في نهاية شهر نيسان/ أبريل للعام 2019.

وفي ذات السياق، نوّه شحادة إلى أهمية هذا اللقاء، الذي يسهم في تحسين مستوى أداء المتدربين، بما ينعكس على المنظومة التربوية برمتها، مشيداً بالروح التعاونية لدى الوزارة في سبيل تحسين جودة التعليم ومخرجاته.

يُشار إلى أنه تم افتتاح الدورة ذاتها في المحافظات الجنوبية بمشاركة 14 متدرباً ومتدربة، وبمشاركة مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات محمد الخطيب.

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