السعودية تُعلن أحدث إحصائية للحجاج الواصلين



وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.392.928 حاجاً، وعن طريق البر 78.282 حجاج، وعبر البحر 15.748 حاجاً.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أن عدد الحجاج، الذين وصلوا المملكة لأداء فريضة الحج لهذا العام، يناهز 1.486.958 حاجاً.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن إحصائية أصدرتها المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم، وحتى نهاية الاثنين بلغ 1.486.958 حاجاً، بنقص بلغ 10.529 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 0.7 بالمئة تقريباً، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).