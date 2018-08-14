الحوثيون يحتمون بدروع بشرية في مركز الدريهمي



وذكرت المصادر أن 12 عنصرا من جماعات الحوثي قتلوا خلال الساعات الماضية، في المواجهات مع المقاومة التي تشهدها المنطقة.



وفي السياق، قالت المصادر: "إن جماعات الحوثي الإيرانية تستخدم المدنيين في مركز مديرية الدريهمي كدروع بشرية.



وأفادت مصادر يمنية بمقتل سبعة من جماعات الحوثي وجرح عشرة آخرين في غارة جوية للتحالف العربي على منطقة صرواح غربي محافظة مأرب .



وأشارت المصادر أن قوات الجيش الوطني تواصل قصفها مواقع الحوثيين بالمدفعية في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.



وتأتي هذه التطورات الميدانية، بالتزامن مع هجوم مباغت شنته وحدات الجيش اليمني على مواقع جماعة ‏الحوثي في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.‏



وتركز الهجوم المباغت على مواقع تمركز الجماعة في قرية الفضال وجبل ‏الحصن في مديرية مقبنة، وفق مصدر أمني.



وأسفر الهجوم ‏عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الجماعة، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة ‏للحوثيين.



رام الله - دنيا الوطنحاصرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، المدعومة من قبل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، جماعات الحوثي داخل مركز مديرية الدريهمي وسط اشتباكات متقطعة.وقالت مصادر محلية: "إن قوات المقاومة المشتركة، ضيقت خناقها على جماعات الحوثي المحاصرين في مركز مديرية الدريهمي، ودعتهم إلى تسليم أنفسهم"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).