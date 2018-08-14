الأمن الأردني يشن حملة مداهمات جديدة في السلط



وكان سمير مبيضين وزير الداخلية الأردني، قد أعلن، الاثنين، أن قوى الأمن أظهرت مهنية عالية في أحداث السلط، وطوقت العملية في أقل من 12 ساعة.



وقال مبيضين، خلال مؤتمر صحفي له وللمتحدثة باسم الحكومة حول عملية السلط: "إن الأمن قتل ثلاثة مسلحين، واعتقل عددا آخر خلال المداهمات في المدينة الواقعة غرب عمان".



كما كشف أن العملية أظهرت وجود مخططات أخرى لمهاجمة مواقع أمنية، معتبراً أن المعتقلين في مداهمات السلط يحملون الفكر "التكفيري".



وأكد العثور على عبوات ناسفة أخفتها الخلية المسلحة في السلط.



إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة، وزير شؤون الإعلام، جمانة غنيمات، إنه "علينا تطوير استراتيجيتنا لمكافحة التطرف"، معتبرة أن تداول الأخبار الكاذبة والأسماء غير الدقيقة أربك سير العمليات.



وقالت غنيمات: "أطلعنا وسائل الإعلام أولاً بأول على تطورات عملية السلط".



رام الله - دنيا الوطننفذت قوات الأمن الأردنية عمليات مداهمة جديدة في منطقة وادي الريح بالسلط، مركز محافظة البلقاء.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن عمليات المداهمة الليلية طالت منطقة دوار المحباصية.من جهتها، ذكرت المصادر الأمنية أن تنفيذ المداهمات كان بهدف إلقاء القبض على مشتبه بهم في الانتماء إلى الجماعات المتطرفة، بحسب ما جاء على موقع (العربية).