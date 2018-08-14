عساف: المحكمة العليا الاسرائيلية تؤجل قرار هدم الخان الاحمر ليوم الخميس

خاص دنيا الوطنأعلن الوزير وليد عساف رئيس هئية مقاومة الجدار والاستيطان، أن المحكمة الاسرائيلية العليا أجلت اليوم الثلاثاء، إصدار حكمها بشأن قرية الخان الاحمر بالقدس.وقال عساف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "اكتشف السكان في قرية الخان الاحمر ان المحكمة الاسرائيلية تفتقر لبعض الوثائق التي يتم ارفاقها في الملف".وأضاف: "طلب المحكمة هذه الوثائق وتسليمها ضمن التقارير، حيث تم تأجيل اصدار قرارها بهدم القرية الى يوم الخميس لحين الحصول على هذه الوثائق".وتابع بقوله: "اعتصمنا في القرية؛ لانه في اي لحظة يمكن ان يتم اتخاذ قرار الهدم، وسنواصل في الاعتصام كلما كان هناك تهديد".