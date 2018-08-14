إصابات جراء اصطدام سيارة بحاجز أمام البرلمان البريطاني والشرطة تعتقل السائق





ولا تزال الشرطة تعمل في مكان الحادث، قائلة: "سنقدم المزيد من المعلومات عندما ستتوفر لدينا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وقالت الشرطة: "نتعامل مع الحادث الذي وقع قرب البرلمان كعمل إرهابي".



وقالت مصادر طبية: "إن إصابات المارة طفيفة لا تهدد حياة أي منهم".



وأفادت وكالة (أسوشتد برس) أن الحادث وقع في تمام الساعة 07:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت موسكو)، مضيفة أن الشرطة تعتبر حاليا هذا الاصطدام حادث مرور عادي.



وأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن الشرطة البريطانية عززت تواجدها أمام مبنى البرلمان، وأغلقت محطة أنفاق مترو "وستمنستر"، كما تقوم وحدة محاربة الإرهاب بالتحقيق في ملابسات "محاولة اقتحام مقر مجلس العموم البريطاني".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة سكوتلاند يارد اعتقال رجل من دون تحديد هويته، بعد أن صدم بسيارته حاجزا بالقرب من مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في العاصمة لندن، وأدى إلى إصابة عدة أشخاص.وكتبت شرطة لندن على صفحتها في (تويتر): "تم اعتقال سائق السيارة من قبل عناصر الشرطة في مكان الحادث. وأصيب عدد من المارة بجروح.