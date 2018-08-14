الاحتلال منع 12 فلسطينياً من السفر أمس

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال، 12 فلسطينياً من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني أمس الاثنين، بحجة المنع الأمني.وأفادت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي الثلاثاء، أن 10409 مسافرين، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.وأشارت إلى أن عد المغادرين بلغ 5438 مسافرًا، والقادمين 4971 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 12 مواطنًا.ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الثلاثاء، لمدة 24 ساعة متواصلة في الاتجاهين.