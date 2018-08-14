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فيديو: ليبرمان يُعلن اليوم تصفية المرشحين لرئاسة الأركان

فيديو: ليبرمان يُعلن اليوم تصفية المرشحين لرئاسة الأركان
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يُعلن أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن النتائج الأولية، لعملية اختيار رئيس الأركان الجديد للجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفادت صحيفة (معاريف).

وقالت الصحيفة: "إن ليبرمان، سيعلن اليوم، عن تصفية أسماء المرشحين الأربعة، وعن المرشحين اللذين تبقيا بالمنافسة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، سيتم اليوم، إخبار اللجنة الخاصة المشرفة على عملية اختيار المرشحين، بأسماء المرشحين المتبقين بالمنافسة.

ووفقاً للصحيفة، فإن أحد هؤلاء المرشحين، سيكون رئيساً للأركان، والآخر، قد يكون نائباً له، بعد انتهاء فترة النائب الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المرشحين لرئاسة الأركان هم: أفيف كوخافي، يئير جولان، نيتسان ألون وإيال زامير، وأن التقديرات تشير إلى، أن المرشح الأقوى بينهم، هو نائب رئيس الأركان الحالي، اللواء أفيف كوخافي.


 


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