(معاريف): إسرائيل تقتص مليون شيكل من عائدات ضرائب السلطة كتعويض للعملاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة (معاريف)، صباح اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية، أقدمت مؤخراً على اقتطاع مبلغ 1.083.010 شيكل، من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية، كتعويض لبعض العملاء.وذكرت الصحيفة، أن هذا الإجراء، جاء بناءً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أقرت تعويض مجموعة من العملاء، بعد تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق معهم في السجون الفلسطينية، بحسب ما نقله موقع (عكا).وقالت (معاريف): "إن قرار المحكمة العليا، يقضي بتغريم السلطة الفلسطينية، مبلغ 13.2 مليون شيكل، كتعويضات للعملاء الذين تعرضوا للتعذيب في سجونها".