بدران: ذاهبون إلى القاهرة مع الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق المصالحة

رام الله - دنيا الوطنأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته حريصة كل الحرص من أجل إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، من خلال إنجاح مشاورات القاهرة.وقال بدران في منشور على موقع (فيسبوك): متجه إلى القاهرة للالتحاق بوفد حماس هناك، نحن مؤمنون ومستعدون للعمل على تحقيق وحدة وطنية حقيقية وتطبيق المصالحة، بحسب الاتفاقيات السابقة خاصة 2011 وما بعدها، على قاعدة الشراكة.وأضاف بدران، نؤكد على حضور ومشاركة كل الفصائل الفلسطينية، وكافة مكونات شعبنا في الداخل والخارج، كما نؤكد على استمرار مسيرات العودة، وكل الفعاليات الميدانية والسياسية والحراك الوطني، من أجل رفع المعاناة عن شعبنا، وأهلنا في قطاع غزة، إلى جانب الحفاظ على ثوابتنا الوطنية بشكل كامل.