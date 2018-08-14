أدرعي: أفراد من حماس يحاولون إيقاع جنود الجيش الإسرائيلي عبر حسابات حسناوات

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن بعض أفراد حركة حماس، مستمرون في إيقاع جنود الجيش الإسرائيلي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد أدرعي، من جديد حركة حماس تحاول السيطرة على هواتف الجنود الإسرائيليين عبر تطبيق (أنستغرام)، إضافة لموقع (فيسبوك) ،و تطبيق (واتساب)، عبر حسابات مزيفة تحمل صور حسناوات.وعلى حد زعمه، أشار المتحدث الإسرائيلي، خلال صورة نشرها عبر حسابه بموقع (تويتر)، إلى أن أفراد من حماس، يقوموا بفتح حوارات ودية مع الجنود الإسرائيليين، لتشجيعهم على تحميل أحد التطبيقات التي تسمح بالدخول إلى الهاتف بهدف الحصول على معلومات عسكرية سرية.