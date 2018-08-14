اشتية: إصدار النسخة السادسة من موسوعة المصطلحات الفلسطينية



وأوضح اشتية، أن هدف الموسوعة توثيق التاريخ الشفوي وتوضيح للعديد من المصطلحات المفاهيم المتداولة في ( الموزاييك) السياسي الفلسطيني في الداخل والشتات، وهي تؤرخ لعدة مراحل من العمل النضالي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبطريقة ميسرة للقارئين والباحثين.



وأضاف: " إنجاز هذا العمل، مساهمة في العمل الوطني الفلسطيني في ظل هجمات كبرى تهدف الى تذويب الهوية وتزوير تاريخ فلسطين، وسرقة تراثها الشعبي والأدبي وتهويد أرضها".



وحول آلية العمل واختيار المصطلحات، أضاف د. اشتية: توصلنا إلى القائمة النهائية بعد جمع عشرات المصطلحات وغربلتها وعرضها على قائمة المختصين، والتشاور بشأنها بعد حلقات من التشاور والعصف الذهني.



من الجدير ذكره، أن الطبعة الأولى من الموسوعة كانت عام 2008، وطبع حتى اليوم أكثر من 25 ألف نسخة من الموسوعة استفاد منها قارئون وباحثون ومهتمون بالتاريخ الفلسطيني، وشارك في انجاز هذا العمل 56 كاتباً ومفكراً من مختلف المنابع والخلفيات.



وجاءت الموسوعة بطبعتها السادسة في 637 صفحة، رتبت بأسلوب علمي شيق، ترتيباً هجائياً، ضمت بالإضافة إلى فهرس الموضوعات، كشفاً بالأسماء والمواضيع المذكورة، كما تضم نبذة عن الباحثين المشاركين في تأليف هذه الموسوعة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن د. محمد اشتية، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، ورئيس تحرير موسوعة المصطلحات الفلسطينية، اليوم، عن إصدار النسخة السادسة من موسوعة المصطلحات الفلسطينية.