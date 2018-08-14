دولي

مساعدة سابقة بالبيت الأبيض: ميلانيا ترامب ترتدي ملابس مثيرة بقصد الأذية

مساعدة سابقة بالبيت الأبيض: ميلانيا ترامب ترتدي ملابس مثيرة بقصد الأذية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
فضحت المساعدة السابقة بالبيت الأبيض، أوماروزا مانيغولت، السبب وراء ملابس واختيارات السيدة الأولى ميلانيا ترامب المثيرة للجدل.

وقالت أوماروزا، التي تعد مساعدة سابقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كتابها بعنوان "المعتوه – حساب داخلي لترامب في البيت الأبيض"، إن ميلانيا ترتدي ملابس معينة لإحراج زوجها عن قصد.

وبحسب صحيفة "ارم"، ادعت أن السيدة الأولى تستخدم أسلوبًا معينًا في معاقبة ترامب، وأن السترة التي ارتدتها أثناء زيارتها للأطفال في تكساس على الحدود، كانت مجرد أحدث أعمالها التمردية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في يونيو الماضي، ارتدت ميلانيا سترة زارا بقيمة 39 دولارًا مكتوب عليها "أنا لا أهتم بتاتًا، وأنتم؟"، وأثارت حينها الجدل.

وبينما نفت الناطقة الرسمية باسم السيدة الأمريكية الأولى وجود معنى خفي وراء اختيارها لهذه السترة، قالت عمروزا إن ميلانيا ارتدت السترة لإيذاء ترامب، حيث أرادت جعله يبدو أحمق.

وأوضحت أوماروزا أن اختيارات ميلانيا، كانت "مضللة عن قصد" منذ حملة ترامب الرئاسية وطوال فترة رئاسته.

وذكرت أنها كامرأة مهتمة بمجال الموضة، تدرك أن كل شخص سيُدقق في اختيارات ملابسها ومناقشتها.

وتساءلت عن السبب وراء ارتدائها لبلوزة وردية مزكرشة من الرقبة في المناظرة الرئاسية لترامب بعد فضيحة بث مقطع صوتي يحوي كلمات نابية وتحدث ترامب بلغة مبتذلة عن النساء.

وأشارت إلى أن الرسائل وراء خياراتها ليست واضحة تمامًا ولكنها لا تكون أبدًا عرضية.






أخبار ذات صلة

إصابات جراء اصطدام سيارة بحاجز أمام البرلمان البريطاني والشرطة تعتقل السائق

إصابات جراء اصطدام سيارة بحاجز أمام البرلمان البريطاني والشرطة تعتقل السائق

فيديو: ليبرمان يُعلن اليوم تصفية المرشحين لرئاسة الأركان

فيديو: ليبرمان يُعلن اليوم تصفية المرشحين لرئاسة الأركان

ليفني تُطالب بإجراء نقاش حول أسباب تأخير دخول الناشطين اليساريين لإسرائيل

ليفني تُطالب بإجراء نقاش حول أسباب تأخير دخول الناشطين اليساريين لإسرائيل

الدفاع الروسية تعلن اسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم

الدفاع الروسية تعلن اسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم

تركيا تفشل في منع تدهور الليرة

تركيا تفشل في منع تدهور الليرة

مقتل 120 من الأمن والمدنيين في اشتباكات مع طالبان

مقتل 120 من الأمن والمدنيين في اشتباكات مع طالبان

شركة (أديداس) تتخلى عن رعاية كرة القدم الإسرائيلية

شركة (أديداس) تتخلى عن رعاية كرة القدم الإسرائيلية

قلق في إسرائيل من انتشار مرض مُعد في الجولان

قلق في إسرائيل من انتشار مرض مُعد في الجولان

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال منع 12 فلسطينياً من السفر أمس

الاحتلال منع 12 فلسطينياً من السفر أمس

الهدوء مقابل الهدوء.. استمرار تقييم الأوضاع لبحث تهدئة شاملة في قطاع غزة

الهدوء مقابل الهدوء.. استمرار تقييم الأوضاع لبحث تهدئة شاملة في قطاع غزة

الاحتلال يَجرف أراضٍ جنوب نابلس

الاحتلال يَجرف أراضٍ جنوب نابلس

اشتية: إصدار النسخة السادسة من موسوعة المصطلحات الفلسطينية

اشتية: إصدار النسخة السادسة من موسوعة المصطلحات الفلسطينية

بنك القاهرة عمان يقدم رعايته لمبادرة (صف بلا ضعف)

بنك القاهرة عمان يقدم رعايته لمبادرة (صف بلا ضعف)

دغلس: 600 وحدة استيطانية جديدة أضافها الاحتلال لمستوطنة (أفني حيفتس)

دغلس: 600 وحدة استيطانية جديدة أضافها الاحتلال لمستوطنة (أفني حيفتس)

أبو رحمة: قرار محكمة الاحتلال العليا حول (الخان الأحمر) اليوم سيكون التأجيل

أبو رحمة: قرار محكمة الاحتلال العليا حول (الخان الأحمر) اليوم سيكون التأجيل

ثلاث إصابات جراء اصطدام مركبة بعامود كهرباء في اليامون بجنين

ثلاث إصابات جراء اصطدام مركبة بعامود كهرباء في اليامون بجنين

منوعات

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:&#34;نازل مهموم&#34;.. والجمهور: &#34;نهفة تانية&#34;

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:"نازل مهموم".. والجمهور: "نهفة تانية"

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

&#34;تُمثل بشروطه ورؤيته وإلا&#34;.. تفاصيل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

"تُمثل بشروطه ورؤيته وإلا".. تفاصيل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

أسرار جديدة عن مرض إليسا.. لماذا لم يسقط شعرها؟

أسرار جديدة عن مرض إليسا.. لماذا لم يسقط شعرها؟

وزير الأوقاف المصري يخرج عن صمته ويعلق على خلع حلا شيحة الحجاب

وزير الأوقاف المصري يخرج عن صمته ويعلق على خلع حلا شيحة الحجاب

وفاة الممثلة التونسية خديجة السويسي عن عمر يناهز الـ 70

وفاة الممثلة التونسية خديجة السويسي عن عمر يناهز الـ 70

مصادر تؤكد طلاق شيري عادل والداعية معز مسعود.. ووالدتها تُنكر

مصادر تؤكد طلاق شيري عادل والداعية معز مسعود.. ووالدتها تُنكر

شاورما و50 فوطة.. شروط عجيبة لمغنية عالمية قبل حفلها في تركيا

شاورما و50 فوطة.. شروط عجيبة لمغنية عالمية قبل حفلها في تركيا

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

عربي

200 لاجئ سوري غادروا لبنان الى بلدهم بالتنسيق مع دمشق

200 لاجئ سوري غادروا لبنان الى بلدهم بالتنسيق مع دمشق

إسرائيل تتجهز لحزب الله بمناورة برية

إسرائيل تتجهز لحزب الله بمناورة برية

خلال تقديمه التعازي بشهداء القوات المسلحة الأردنية.. الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري

خلال تقديمه التعازي بشهداء القوات المسلحة الأردنية.. الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية &#34;أحداث البحر الأعظم&#34;

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية "أحداث البحر الأعظم"