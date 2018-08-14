بنك القاهرة عمان يقدم رعايته لمبادرة (صف بلا ضعف)

رام الله - دنيا الوطنفي إطار التزامه بدعم التعليم، اختتم بنك القاهرة عمان رعايته لمبادرة (صف بلا ضعف)، التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم العالي في قلقيلية، لتكريم المعلمين ذوي الأداء المتميز في مباحث اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، ممن يدرِّسون الصفوف (1-6).وجاءت رعاية البنك لهذه المبادرة، تكريساً لالتزامه الراسخ بالنهوض بالتعليم في شتى المحافظات، والاحتفاء بالمبدعين لا سيما المعلمين الذين لهم دور حيوي في إعداد جيل المستقبل، وتزويده بالعلم والمعرفة.وتجسد خطوة البنك جانباً من إرث البنك القائم على تعزيز جهود التنمية المجتمعية، والمساهمة في دعم شتى المبادرات التي تعود بالنفع على مختلف القطاعات.وتأتي عناية البنك بالتعليم، إدراكاً منه لمدى أهمية الاستثمار في هذا القطاع، ومساهمته في بناء الإنسان.كذلك تعكس رعاية البنك للمبادرة، مدى عنايته بتكريس أواصر الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع، لا سيما المؤسسات التعليمية، وأثنى البنك على مديرية التربية والتعليم العالي في قلقيلية، لافتاً إلى حيوية ما تقوم به في النهوض بالتعليم في المحافظة.