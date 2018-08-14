دغلس: 600 وحدة استيطانية جديدة أضافها الاحتلال لمستوطنة (أفني حيفتس)

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، أن سلطات الاحتلال قامت بإدخال أكثر من 600 وحدة استيطانية خلال الخمسة أيام الأخيرة إلى مستوطنة (أفني حيفتس) المقامة على أراضي قرية شوفة بطولكرم.وقال دغلس لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء: إن هناك تسارعاً كبيراً في التوسع الاستيطاني في هذه المنطقة، التي تعمل فيها آليات الاحتلال ليل نهار؛ لتوسيع المستوطنة المذكورة، وتحويلها إلى كبرى على حساب أراضي المواطنين.وأشار إلى أنه جرى التواصل مع مجلس قروي شوفة؛ لمتابعة هذه القضية من الناحية القانونية، والتصدي لها شعبياً.