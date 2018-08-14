شؤون فلسطينية

أبو رحمة: قرار محكمة الاحتلال العليا حول (الخان الأحمر) اليوم سيكون التأجيل

أبو رحمة: قرار محكمة الاحتلال العليا حول (الخان الأحمر) اليوم سيكون التأجيل
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق حملة (أنقذوا الخان الأحمر) عبد الله أبو رحمة: إن قرار محكمة الاحتلال العليا، اليوم، سيكون بتأجيل القرار إلى الخميس القادم، وليس البت في الهدم والترحيل.

وأوضح أبو رحمة لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك خللاً لدى ممثلي حكومة الاحتلال في المحكمة، يتعلق بالتقرير البيئي الذي كان من المقرر تقديمه للمحامين، الذين بدورهم طلبوا التأجيل، ليتسنى لهم الاطلاع على كافة التفاصيل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

وشدد أبو رحمة في ذات السياق، على ضرورة استمرار الحراك الشعبي المساند لأهالي قرية (الخان الأحمر) لمنع ترحيلهم، وهدم قريتهم.

أخبار ذات صلة

الوفود غادرت قطاع غزة.. هذه الملفات التي ستناقشها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

الوفود غادرت قطاع غزة.. هذه الملفات التي ستناقشها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

الاحتلال منع 12 فلسطينياً من السفر أمس

الاحتلال منع 12 فلسطينياً من السفر أمس

(معاريف): إسرائيل تقتص مليون شيكل من عائدات ضرائب السلطة كتعويض للعملاء

(معاريف): إسرائيل تقتص مليون شيكل من عائدات ضرائب السلطة كتعويض للعملاء

الهدوء مقابل الهدوء.. استمرار تقييم الأوضاع لبحث تهدئة شاملة في قطاع غزة

الهدوء مقابل الهدوء.. استمرار تقييم الأوضاع لبحث تهدئة شاملة في قطاع غزة

بدران: ذاهبون إلى القاهرة مع الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق المصالحة

بدران: ذاهبون إلى القاهرة مع الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق المصالحة

صحيفة: المقاومة أبلغت المصريين بأنها ستُغرق تل أبيب بالصواريخ

صحيفة: المقاومة أبلغت المصريين بأنها ستُغرق تل أبيب بالصواريخ

الاحتلال يَجرف أراضٍ جنوب نابلس

الاحتلال يَجرف أراضٍ جنوب نابلس

أدرعي: أفراد من حماس يحاولون إيقاع جنود الجيش الإسرائيلي عبر حسابات حسناوات

أدرعي: أفراد من حماس يحاولون إيقاع جنود الجيش الإسرائيلي عبر حسابات حسناوات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحتلال منع 12 فلسطينياً من السفر أمس

الاحتلال منع 12 فلسطينياً من السفر أمس

الهدوء مقابل الهدوء.. استمرار تقييم الأوضاع لبحث تهدئة شاملة في قطاع غزة

الهدوء مقابل الهدوء.. استمرار تقييم الأوضاع لبحث تهدئة شاملة في قطاع غزة

الاحتلال يَجرف أراضٍ جنوب نابلس

الاحتلال يَجرف أراضٍ جنوب نابلس

اشتية: إصدار النسخة السادسة من موسوعة المصطلحات الفلسطينية

اشتية: إصدار النسخة السادسة من موسوعة المصطلحات الفلسطينية

بنك القاهرة عمان يقدم رعايته لمبادرة (صف بلا ضعف)

بنك القاهرة عمان يقدم رعايته لمبادرة (صف بلا ضعف)

دغلس: 600 وحدة استيطانية جديدة أضافها الاحتلال لمستوطنة (أفني حيفتس)

دغلس: 600 وحدة استيطانية جديدة أضافها الاحتلال لمستوطنة (أفني حيفتس)

أبو رحمة: قرار محكمة الاحتلال العليا حول (الخان الأحمر) اليوم سيكون التأجيل

أبو رحمة: قرار محكمة الاحتلال العليا حول (الخان الأحمر) اليوم سيكون التأجيل

ثلاث إصابات جراء اصطدام مركبة بعامود كهرباء في اليامون بجنين

ثلاث إصابات جراء اصطدام مركبة بعامود كهرباء في اليامون بجنين

منوعات

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

آخر التطورات.. هل تخسر أنجلينا جولي حضانة أطفالها؟

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:&#34;نازل مهموم&#34;.. والجمهور: &#34;نهفة تانية&#34;

عماد فراجين ينشر صورة طفله الأول ويُعلق:"نازل مهموم".. والجمهور: "نهفة تانية"

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

بعد واقعة ماجد المهندس.. فتاة تفاجئ فنان سوداني وتلقي نفسها بين أحضانه

&#34;تُمثل بشروطه ورؤيته وإلا&#34;.. تفاصيل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

"تُمثل بشروطه ورؤيته وإلا".. تفاصيل انفصال شيري عادل عن معز مسعود

أسرار جديدة عن مرض إليسا.. لماذا لم يسقط شعرها؟

أسرار جديدة عن مرض إليسا.. لماذا لم يسقط شعرها؟

وزير الأوقاف المصري يخرج عن صمته ويعلق على خلع حلا شيحة الحجاب

وزير الأوقاف المصري يخرج عن صمته ويعلق على خلع حلا شيحة الحجاب

وفاة الممثلة التونسية خديجة السويسي عن عمر يناهز الـ 70

وفاة الممثلة التونسية خديجة السويسي عن عمر يناهز الـ 70

مصادر تؤكد طلاق شيري عادل والداعية معز مسعود.. ووالدتها تُنكر

مصادر تؤكد طلاق شيري عادل والداعية معز مسعود.. ووالدتها تُنكر

شاورما و50 فوطة.. شروط عجيبة لمغنية عالمية قبل حفلها في تركيا

شاورما و50 فوطة.. شروط عجيبة لمغنية عالمية قبل حفلها في تركيا

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

عربي

200 لاجئ سوري غادروا لبنان الى بلدهم بالتنسيق مع دمشق

200 لاجئ سوري غادروا لبنان الى بلدهم بالتنسيق مع دمشق

إسرائيل تتجهز لحزب الله بمناورة برية

إسرائيل تتجهز لحزب الله بمناورة برية

خلال تقديمه التعازي بشهداء القوات المسلحة الأردنية.. الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري

خلال تقديمه التعازي بشهداء القوات المسلحة الأردنية.. الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية &#34;أحداث البحر الأعظم&#34;

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية "أحداث البحر الأعظم"