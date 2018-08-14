أبو رحمة: قرار محكمة الاحتلال العليا حول (الخان الأحمر) اليوم سيكون التأجيل

رام الله - دنيا الوطنقال منسق حملة (أنقذوا الخان الأحمر) عبد الله أبو رحمة: إن قرار محكمة الاحتلال العليا، اليوم، سيكون بتأجيل القرار إلى الخميس القادم، وليس البت في الهدم والترحيل.وأوضح أبو رحمة لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك خللاً لدى ممثلي حكومة الاحتلال في المحكمة، يتعلق بالتقرير البيئي الذي كان من المقرر تقديمه للمحامين، الذين بدورهم طلبوا التأجيل، ليتسنى لهم الاطلاع على كافة التفاصيل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.وشدد أبو رحمة في ذات السياق، على ضرورة استمرار الحراك الشعبي المساند لأهالي قرية (الخان الأحمر) لمنع ترحيلهم، وهدم قريتهم.