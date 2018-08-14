المجلس المركزي الفلسطيني يناقش الانتقال من السلطة إلى الدولة

رام الله - دنيا الوطنيلقي الرئيس محمود عباس، خطاباً مهماً غداً في افتتاح أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي، دورة "الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة" التي ستعقد في رام الله.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الثلاثاء: إنه تم إنجاز كافة التحضيرات لإنجاح هذه الدورة، وسيصل أعضاء المجلس المركزي المقيمون في الخارج ومن قطاع غزة إلى رام الله اليوم، بعد انتهاء الترتيبات اللازمة لذلك.وأضاف أبو يوسف بأنه جرى خلال اليومين الماضيين، انتخاب بعض اللجان الدائمة في المجلس الوطني، وذلك في إطار الترتيبات لانعقاد المجلس المركزي منها، المقاومة الشعبية، الاقتصادية ولجنة القدس، وأيضاً لجنة المنظمات الشعبية.وأوضح أبو يوسف، أن جدول أعمال المركزي، يتضمن مسودة مشروع لاعتماده، يشمل التحركات الدولية والعربية والشعبية للتطورات الفلسطينية، وكذلك الوضع الداخلي وضرورة إتمام المصالحة، وأيضاً القدس واللاجئين، وكيفية التصدي لقانون القومية العنصري، والعلاقة مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بإسرائيل.ونوه عضو تنفيذية منظمة التحرير، إلى أن الانتقال من السلطة إلى الدولة، موضوع مثار النقاش، ويجري النظر فيه ودراسته والتفكير بكيفية الانتقال من السلطة إلى الدولة.وأشار أبو يوسف، إلى اجتماع تشاوري ستعقده اللجنة التنفيذية للمنظمة اليوم، من أجل اعتماد التقرير النهائي، الذي سيقدم للمجلس المركزي غداً، إضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه من تنفيذية المنظمة خلال الفترة الماضية.وفيما يتعلق بالمصالحة، أكد أبو يوسف على أهمية الدور المصري في هذا الملف، مبيناً أنه تجري الآن البلورة النهائية للأفكار والنقاشات التي طرحت خلال اللقاءات التي عقدت مؤخراً في القاهرة، وصولاً لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.