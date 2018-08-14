ثلاث إصابات جراء اصطدام مركبة بعامود كهرباء في اليامون بجنين

رام الله - دنيا الوطناصيب ثلاثة مواطنين بجروح وصفت بين متوسطة وطفيفة مساء أمس الاثنين، إثر اصطدام مركبة بعامود كهرباء غرب بلدة اليامون غرب جنين.وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أنه وفور البلاغ عن الحادث، توجه طاقم الإنقاذ إلى المكان؛ ليتبين أن المركبة اصطدمت بعامود الكهرباء بعد محاولة سائقها الابتعاد عن مركبة أخرى مقابلة على نفس الطريق، وعمل طاقم إنقاذ مركز اليامون بالتعاون مع طاقم إسعاف الهلال الأحمر على إجلاء الإصابات، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وإزالة آثار الحادث وتأمين المكان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).