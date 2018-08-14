إصابات بالرصاص واعتقال أربعة مواطنين في بلدة بيت أمر

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بالرصاص الحي، وثلاثة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اعتقل أربعة مواطنين.وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: "إن قوات الاحتلال اقتحمت بعد منتصف الليلة الماضية البلدة، وشرعت بإطلاق الاعيرة النارية والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغازية صوب المواطنين ومساكنهم، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع قوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة الشاب سيف أحمد إخليل (17 عاماً) برصاصة من النوع الحي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقالت مصادر طبية في مستشفى الأهلي بالخليل: "إن الشاب إخليل، وصل إلى قسم الطوارئ، جراء إصابته بعيار ناري في الفخذ، وتم تقديم العلاج له، ووصفت حالته بالمستقرة".كما أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي، وآخرون بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال صوب المواطنين ومساكنهم، وتم إسعافهم من قبل طواقم الهلال الأحمر التي تواجدت في المكان.وقال شهود عيان: "إن حملة المداهمة رافقها اعتقال أربعة مواطنين وهم: محمد فاروق عادي (19 عاماً) وشقيقه ضياء (22 عاماً)، ومجد إسماعيل عادي (24 عاماً)، وغازي محمد عادي (37 عاماً)، كما داهم جنود الاحتلال منزل المواطن محمد أحمد عادي، وكبلوه وفتشوا منزله بشكل استفزازي، وألحقوا أضراراً بالممتلكات".