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شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مختلف المحافظات حيث شملت الحملة اعتقال سيدتان، ومصادرة مركبات واموال للمواطنين في حملة هي الاوسع منذ فترة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت في اطار هذه الحملة ما لا يقل عن عشرين مواطنا بعد ان داهمت عشرات المنازل في المناطق المقتحمة بانحاء مختلفة من الضفة المحتلة.

اريحا

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نجلي أمين سر حركة فتح في إقليم أريحا والأغوار جهاد ابو العسل /امين سر حركة فتح اقليم اريحا والاغوار، وهم الأسير المحرر احمد ابو العسل (ابو الياسر)، وشقيقه يوسف.

الخليل

وفي بيت أمر شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال اربعة مواطنيين وهم: محمد فاروق عادي (19عاما) وشقيقه ضياء (22عاما)، ومجد إسماعيل عادي (24عاما)، وغازي محمد عادي (37عاما)،كما داهم جنود الاحتلال منزل المواطن محمد احمد عادي، وكبلوه وفتشوا منزله بشكل استفزازي، والحقوا أضرارا بالممتلكات.

واعتقلت قوات الاحتلال سيدتان فلسطينيتان في محافظة الخليل هما سونيا الحموري المحاضرة الجامعية، وسائدة بدر وهي زوجة النائب عن كتلة حماس البرلمانية محمد ماهر بدر الخليل.

بيت لحم

وفي مخيم الدهيشة في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابين.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، رامز يوسف اللحام (21 عاما)، وضياء خليل الجعفري، بعد دهم منزل والد الأول وتفتيشه، فيما اعتقل الجعفري من أمام المخيم.

وأضاف المصدر، أنه خلال اقتحام القوة الإسرائيلية للمخيم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي فتحت نيران أسلحتها بصورة عشوائية، ما أدى الى إصابة شاب برصاصه من نوع "توتو" في القدم.

رام الله

وفي رام الله والبيرة شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة مداهمات واسعة في عدة قرى بالمحافظة حيث اعتقلت عددا من المواطنين منهم الاسير المحرر محمود البرغوثي من قرية دير غسانة غرب رام الله كما اعتقل جيش الاحتلال الاسير المحرر مازن الريماوي من بلدة  بيت ريما غرب رام الله والاسير المحرر عرفات ناصر من قرية دير قديس غرب رام الله.

وفي قرى رام الله اعتقل جيش الاحتلال ايضا كل من عدنان البرغوثي من قرية عابود غرب رام الله و الشيخ المحرر صالح عطية- و محمود صالح عطية وكلاهما من قرية خربثا المصباح كما افيد ان قوات الاحتلال صادرت سيارة ابن الشيخ صالح عطية وسلمته بلاغ لمراجعة مخابراتها.

واندلعت مواجهات في بلدة بيت ريما  مما ادى اللى انقلاب جيب عسكري خلال الاقتحام،كما اندلعت مواجهات في حي ام الشرايط برام الله.

نابلس

وفي نابلس قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت كل من براء نائل دويكات من قرية  روجيب قرب نابلس الى جانب اعتقال حسام عماد العامودي و مهند معين وكلاهما من مدينة نابلس وفي مخيم عسكر الجديد بمحافظة نابلس اعتقل جيش الاحتلال الشاب إسلام عنان بشكار.

طولكرم

وفي محافظة طولكرم قالت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صهيب الحصري بعد مداهمة منزله.

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