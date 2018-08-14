3 إصابات جراء اصطدام مركبه بعامود كهرباء في اليامون بجنين

رام الله - دنيا الوطناصيب 3 مواطنين بجروح وصفت بين متوسطة وطفيفة، الليلة الماضية، إثر اصطدام مركبة بعامود كهرباء غربي بلدة اليامون غرب جنين.وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أنه وفور البلاغ عن الحادث توجه طاقم الانقاذ إلى المكان ليتبين ان المركبة اصطدمت بعامود الكهرباء بعد محاولة سائقها الابتعاد عن مركبه اخرى مقابله على نفس الطريق، وعمل طاقم انقاذ مركز اليامون بالتعاون مع طاقم اسعاف الهلال الأحمر على اخلاء الاصابات وتقديم الاسعافات الأولية اللازمة وازالة آثار الحادث وتأمين المكان .