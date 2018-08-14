الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال تموز الماضي

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين لشهر تموز الماضي.





وجاءت الاسعار كالتالي:





ارتفاع طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر تموز 2018





سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر تموز 2018 مقارنة مع شهر حزيران 2018، بواقع 0.45% في قطاع غزة، وبنسبة 0.16% في القدس J1*، وبارتفاعٍ طفيفٍ نسبته 0.02% في الضفة الغربية**.





السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 12.71%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 6.61%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.19%، وأسعار البيض بنسبة 4.53%، وأسعار الغاز بنسبة 2.41%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.17%، على الرغم من انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بمقدار 5.81%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 3.67%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 2.17%، وأسعار الطحين بمقدار 1.78%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 1.12%.





وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2018 مع شهر تموز 2017 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.21%، بواقع 1.95% في الضفة الغربية**، وبنسبة 1.88% في القدس J1*، وبنسبة 0.23% في قطاع غزة.





وبمقارنة البيانات للأشهر السبعة الأولى من العام 2018، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.48% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 1.48% في قطاع غزة، وبانخفاضٍ طفيفٍ مقداره 0.02% في الضفة الغربية**، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.62% في القدس *J1.





الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية





سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.45% خلال شهر تموز 2018 مقارنة مع شهر حزيران 2018، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 21.78%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 16.69%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.68%، وأسعار الغاز بنسبة 4.76%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.03%، على الرغم من انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بمقدار 7.49%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 6.35%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.20%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 2.96%، وأسعار الطحين بمقدار 2.38%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 2.29%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 2.18%.





كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر تموز 2018 مقارنة مع شهر حزيران 2018، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 20.82%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 5.21%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.61%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 1.76%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.59%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.50%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.32%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.53%.





سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02% خلال شهر تموز 2018 مقارنة مع شهر حزيران 2018، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 8.35%، وأسعار البيض بنسبة 8.09%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.36%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.74%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.25%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.19%، وأسعار الأرز بنسبة 1.18%، وأسعار الغاز بنسبة 1.16%، على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن الطازجة بمقدار 4.78%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 2.47%، وأسعار الطحين بمقدار 1.97%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 1.87%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 1.49%.

رام الله - دنيا الوطن