دولي

تركيا تفشل في منع تدهور الليرة

تركيا تفشل في منع تدهور الليرة
رام الله - دنيا الوطن
 فشلت تركيا الاثنين في وقف تدهور عملتها على خلفية أزمة دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة التي اتهمها الرئيس رجب طيب اردوغان بـ "السعي إلى طعن تركيا في الظهر".

وسعيا لطمأنة الأسواق، اعلن البنك المركزي التركي إنه سيؤمن السيولة اللازمة التي تحتاج إليها المصارف وسيتخذ "كافة التدابير اللازمة" لضمان الاستقرار المالي.

لكن تأثير هذا الاعلان تراجع بعد بضع ساعات مع اتهام اردوغان واشنطن "بالسعي إلى طعن تركيا في الظهر" ما تسبب بتدهور اضافي لليرة يعكس قلق الأسواق من التوتر الدبلوماسي.

وتجاوز الدولار الاميركي الاثنين للمرة الاولى سقف سبع ليرات تركية.

وكانت الليرة التركية التي خسرت هذا العام أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار واليورو، شهدت هبوطا حادا الجمعة ما أثار هلعا في أسواق المال العالمية.

وتراجعت بورصتا طوكيو وهونغ كونغ الإثنين بسبب آثار "الجمعة الأسود" بعد أن خسرت الليرة التركية أكثر من 16% من قيمتها مقابل الدولار. وشهدت البورصات الأوروبية الرئيسية حالة من انعدام الاستقرار.

وراجع البنك المركزي التركي معدلات الاحتياطي الإلزامي للمصارف تفاديا لأي مشكلة سيولة وذكر أنه سيتم ضخ سيولة بقيمة 10 مليارات ليرة وستة مليارات دولار وثلاثة مليارات دولار من الذهب، في النظام المالي.

وتسارع تدهور الليرة في الاسبوعين الاخيرين بسبب تأزم العلاقات بين انقرة وواشنطن على خلفية احتجاز انقرة للقس الاميركي اندرو برانسون.

وتجلى ذلك في تبادل فرض عقوبات ثم في إعلان الرئيس دونالد ترامب عبر تويتر الجمعة مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التركيين.

وقال أردوغان الإثنين في خطاب في أنقرة "من جهة أنتم معنا في الحلف الأطلسي ومن جهة أخرى تحاولون طعن شريككم الاستراتيجي في الظهر. هل هذا مقبول؟".

وإضافة الى المشاكل الدبلوماسية المتبادلة، أعرب خبراء الاقتصاد عن القلق لهيمنة أردوغان المطلقة على الاقتصاد بعد أن عزز سلطاته إثر إعادة انتخابه في حزيران/يونيو.

وتطالب الأسواق البنك المركزي بتحسين معدلات الفائدة لدعم الليرة والسيطرة على تضخم متزايد بلغ نحو 16% في تموز/يوليو على أساس سنوي، لكن الرئيس يرفض.

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