الاحتلال يقتحم منزل شقيقين اعتقلهما من المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأثنين، منزل الشابين قتيبة وحمزة أبو شقرة (20 و19 عاماً) من مدينة أم الفحم داخل أراضي العام 1948، وفتشته بشكل استفزازي.





وكان الاحتلال، اعتقل الشقيقين أبو شقرة يوم أول من أمس، أثناء خروجهما من المسجد الأقصى المبارك، علماً أن محكمة صلح الاحتلال بمدينة حيفا، مددت أمس اعتقالهما حتى يوم الخميس المقبل.





وأفادت عائلة الشقيقين أبو شقرة، بأن المحكمة تتحفّظ على كافة التهم الموجهة لهما، وترفض الخوض فيها إعلامياً ضمن "ملف سريّ".

رام الله - دنيا الوطن