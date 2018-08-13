حماس: الفصائل غدا في القاهرة للتشاور حول التهدئة والمصالحة





رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، مساء اليوم الاثنين: إن حركته تُجري في العاصمة المصرية القاهرة، لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة.وذكر الرشق في تغريدة على حسابه في (تويتر) أن اللقاءات تدور حول التهدئة، من حيث التوافق عليها وعلى المطالب الوطنية، إضافة للتشاور بشأن المصالحة.ولفت إلى أنه من المتوقع، أن تصل الفصائل من قطاع غزة غدًا إلى القاهرة.يذكر، أن الرشق كان ضمن الوفد الزائر لإقليمي الخارج والضفة الغربية المحتلة لقطاع غزة الأسبوع الماضي، والذي مكث ستة أيام، وغادر الأربعاء الماضي.وجاءت تلك الزيارة عقب لقاءات، أجراها الوفد مع قيادة المخابرات المصرية بالقاهرة، للتشاور بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني، خاصة المتعلقة بالمصالحة، والمبادرة المصرية والأممية لتخفيف حصار غزة، وفرص إرساء "تهدئة" بين المقاومة والاحتلال.وتستضيف القاهرة، حوارات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة لمباحثات دولية لحل الأزمات الإنسانية التي تعصف بالقطاع.