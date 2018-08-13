القناة الإسرائيلية العاشرة: لقاء سري جمع نتنياهو والسيسي في أيار حول غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء اليوم الاثنين، عن لقاء سري، جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر أيار/ مايو الماضي.وبحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية، فإن اللقاء جرى في الثاني والعشرين من أيار/ مايو في القاهرة بسرية تامة، حيث توجه نتنياهو بطائرة خاصة إلى هناك مع عدد قليل من مستشاريه وحراسه الخاصين، وبقي لعدة ساعات في القاهرة، قبل أن يعود إلى تل أبيب في ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم.وأشارت القناة إلى أن اللقاء بقى طي الكتمان، ولم يعرف الكثير من الوزراء وأعضاء (الكابنيت) عن هذه الزيارة بحسب (صحيفة القدس المحلية).ووفقاً لذات المصدر، فإن الجانبين بحثا الوضع في غزة، وتقديم تسهيلات والعمل على إعادة السلطة لغزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، والتخفيف الكبير من الحصار، واتخاذ تدابير لتعزيز إعادة تأهيل البنى التحتية في غزة.ولفتت القناة، إلى أن الجانبين بحثا قضية الجنود الإسرائيليين في غزة، وخطة السلام الأميركية المعروفة باسم (صفقة القرن).وشدد السيسي خلال اللقاء على ضرورة حل الوضع في غزة من خلال السلطة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية عن القطاع، حتى ولو كان ذلك تدريجياً، وبدون العمل على تجريد غزة من السلاح ووضع ذلك كشرط مسبق.وأكدت القناة، أن السيسي أبلغ نتنياهو بأن "الدول العربية تضغط على الرئيس محمود عباس من أجل تحمل مسؤولية غزة، رغم عدم رغبته في القيام بذلك" كما قالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية.وأشارت إلى أنه بعد يوم واحد من لقاء نتنياهو السيسي، طُرحت العديد من المقترحات بدعم أميركي لحل الوضع في غزة والتوصل لاتفاق طويل المدى مع التنازل عن طلب تجريد غزة من السلاح.