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دولي

مقتل 120 من الأمن والمدنيين في اشتباكات مع طالبان

مقتل 120 من الأمن والمدنيين في اشتباكات مع طالبان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الإثنين، مقتل 120 من قوات الأمن والمدنيين في الاشتباكات المستمرة منذ 4 أيام مع مسلحي حركة طالبان، بمدينة غزني (150 كلم جنوب العاصمة كابل).

وقال طارق شاه بهرامي، وزير الدفاع الافغاني، في مؤتمر صحفي، إنّ "100 من قوات الشرطة وجنود الجيش، إضافة إلى 20 من المدنيين لقوا مصرعهم خلال أيام الاشتباكات الأربعة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف أنّ عدد القتلى مرشح للزيادة.

من جهته، أوضح وزير الداخلية الأفغاني، ويس أحمد بارماك، أن من بين ضحايا قوات الأمن والجيش "70 شرطيا".

يشار أن الاشتباكات في غزني؛ أسفرت أيضا عن مقتل 194 مسلحا من طالبان، منهم 12 قياديون.

وأمس الأحد، أعلن الجنرال شريف يافتيلي، رئيس أركان الجيش، أنه سيتم تطهير "غزني"، من مسلحي طالبان، وإعادة فتح الطريق الفاصل بين المدينة والعاصمة كابل، خلال بضعة أيام.

واقتحم مسلحو طالبان المدينة، الجمعة الماضية، من عدة جهات، وقاموا بتدمير أبراج الاتصالات، وقطع خطوط الهواتف الأرضية والمحمولة.

وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع، مقتل أكثر من 100 مسلح من حركة طالبان

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