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فلسطين تدعم جامعة الموصل بالكتب

فلسطين تدعم جامعة الموصل بالكتب
رام الله - دنيا الوطن
وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من الكتب، ضمن الحملة الوطنية الفلسطينية، تحت رعاية سيادة الرئيس محود عباس، التي أطلقتها جمعية الصداقة الفلسطينية العراقية، لدعم مكتبات جامعة الموصل العراقية، التي احترقت على يد الإرهابيين.

وترأست عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، الوفد الفلسطيني، لتسليم الكتب إلى السفارة العراقية في عمان، وشارك في هذه الحملة العديد من المؤسسات والفعاليات الوطنية.

وقالت سلامة: "نقوم اليوم بتسليم الدفعة الأولى المتمثلة بخمسة آلاف كتاب، لتصل الي مكتبات جامعة الموصل، وستكون هناك دفعات أخرى ورسالتنا هنا من خلال هذه الكتب الرمزية وهذه المجموعة، هي رسالة أخوة ورسالة تضامن ما بين الشعبين الفلسطيني والعراقي، وتأكيداً على عمق العلاقة، وكذلك فتح أفاق مستقبلية لتطوير العلاقة الثنائية في كافة المجالات".

وأعربت سفيرة دولة العراق في الأردن وفلسطين السيدة صفية السهيل، عن سعادتها بهذه الحملة، التي ستفتح آفاق كثيرة للتعاون على كافة الأصعدة.

وأشار رئيس الحملة الوطنية الفلسطينية سعد خليل، إلى أن هذه الحملة، جاءت بعد نداء دولي أطلقته محافظة الموصل بعد حرق الإرهابيين للكتب.

وقال الوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي إيهاب القبج: "لقد تحركنا فور وصول المبادرة من قبل جمعية الصداقة الفلسطينية العراقية التي كان مفادها وعنوانها حملة تبرع للكتب إلى جامعة الموصل، فقمنا في وزارة التربية والتعليم بمراسلة الجامعات الوطنية الفلسطينية التي بادرت إلى التبرع".

وأضاف القبج: "إنه وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، انطلقت الحملة الثانية التي تهدف إلى جمع ربع مليون كتاب، ونأمل أن يكون هناك تجاوباً، وهذا أقل الواجب تجاه العراق الشقيق".

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