ضبط آلاف أشتال الماريجوانا والقُنب الهندي في جنين

أعلن جهاز الأمن الوقائي في جنين، مساء اليوم الاثنين، عن ضبط آلاف الأشتال من "الماريجوانا" و"القنب الهندي" في أرض زراعية في أحدى قرى محافظة جنين، وإلقاء القبض على مشتبهين وفرار آخر.





وقال مدير وقائي جنين، العميد مهند أبو علي، إنه بناء على معلومات استخبارية وبعد عمليات رصد ومتابعة، استطاع الجهاز الكشف عن 3 بيوت بلاستيكية بمساحة دونم مزروعة بأشتال من الماريجوانا والقنب الهندي.





وأضاف أن الوقائي استطاع القبض على مشتبهين وما زال آخر فاراً، مؤكدا أن النيابة العامة، اشتركت بالتحقيق والمتابعة حسب الأصول القانونية المعمول بها.





وشدد أبو علي، على أن جهاز الأمن الوقائي، سيلاحق كل من يتعاطى أو يبيع أو يروج المخدرات المدمرة لمجتمعنا، والتي تهدد السلم الأهلي، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ترويجها، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه بتعاطيه أو متاجرته بالمخدرات.

رام الله - دنيا الوطن