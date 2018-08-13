مصر تستقبل 5 جرحى بحالة حرجة من غزة للعلاج

أفادت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، اليوم الاثنين، بوصول دفعة جديدة من جرحى العدوان الإسرائيلي، الذين قدموا إلى مصر؛ لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.





وأكدت السفارة في بيان لها اليوم، على أنه قد تقرر استقبال خمس حالات فورية من الجرحى، واستعداد مستشفى السلام بمنطقة السلام لاستقبال وعلاج أية حالات مستجدة فيما بعد، مشيرة الى أن هناك متابعة حثيثة بين المستشار الطبي للسفارة والسفير شخصياً لمتابعة أحوال الجرحى حتى تلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية، وتقديم الخدمات المتاحة لهم، وذلك بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن