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المجلس التشريعي يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية

المجلس التشريعي يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية
رام الله - دنيا الوطن
 تسلم رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، رئيس كتلة فتح، النائب عزام الأحمد، اليوم الاثنين، من رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية المستشار إياد تيم، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2017.

وتأمل الأحمد، أن يستمر التواصل بين ديوان الرقابة والمجلس التشريعي، مشيداً بالجهود المبذولة بشأن إعداد التقرير وتقديم الخدمة الرقابية الفاعلة على الموارد والخدمات للتأكد من سلامة الأداء المالي والإداري.

بدوره، عرض تيم، أهم الخطوط العامة التي تضمنها التقرير، مشيراً إلى أن عام 2017 شهد إنجازات مهمة لدولة فلسطين بانضمام ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي"، وحصول الديوان على العضوية الكاملة فيها، إضافة إلى تعديل قانون الديوان، والذي منح الديوان الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وتضمن التقرير السنوي لعام 2017، أبرز أهم الظواهر الرقابية الناتجة عن أعمال الفحص والمراجعة من جانب الايرادات العامة والانفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي للدولة، ونتائج فحص بعض الهيئات المحلية والمنظمات غير الحكومية المشمولة برقابته، فضلاً عن نتائج تنفيذ العديد من مهام رقابة وتقييم أداء الجهات الخاضعة، إضافة إلى نتائج فحص الشكاوى والبلاغات، بما فيها تلك التي وردت عبر وسائل الاتصال المختلفة.

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