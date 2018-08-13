168 شهيدًا وأكثر من 18 ألف جريح منذ بدء مسيرات العودة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن احصائية، شهداء مسيرات العودة، التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 168 شهيدًا فيما أصيب 18006 آخرين بجروح مختلفة واختناق بالغاز إثر استهدافات الاحتلال.وقالت الصحة، وفق المتحدث باسمها أشرف القدرة، أن من بين الشهداء 27 طفلًا، فيما بلغ مجمل الإصابات 3540 طفلًا و1728 سيدة، منهم 417 حالة خطيرة و4293 متوسطة و13296 طفيفة.وبين القدرة، أن الإصابات تنوعت، بينها 4508 بالرصاص الحي، و529 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7590 اختناقًا بالغاز، و5379 جراء شظايا وإصابات أخرى.وحول مكان الإصابات، أوضح القدرة أن 677 إصابة في منطقة الرأس والرقبة، و391 بالصدر والظهر، و426 في البطن والحوض، و1370 في الأطراف العلوية و5862 في الأطراف السفلية و1690 في أماكن متعددة في الجسم.ونوه إلى وجود 69 حالة بتر، منها 61 في الأطراف السفلية و2 في الأطراف العلوية و6 في أصابع اليد، مشيرًا إلى استشهاد 3 من الطواقم الطبية وإصابة 370 آخرين بجروح مختلفة.وذكر شهداء الطواقم الطبية وهم: الشهيد المسعف موسى أبو حسنين (35عامًا) والمسعفة رزان النجار (21عامًأ) وعبد الله القططي (22عامًا)، فيما تضررت 70 سيارة إسعاف بشكل جزئي.