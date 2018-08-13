عربي

إسرائيل تتجهز لحزب الله بمناورة برية

إسرائيل تتجهز لحزب الله بمناورة برية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الجيش الاسرائيلي، اليوم الإثنين، مناورة عسكرية على المستوى اللوائي بمشاركة وحدات من قيادة القوات البرية حاكى اندلاع مواجهة حربية، مع حزب الله.

وجاءت هذه المناورة، ضمن قرار اتخذته قيادة الجيش لتزويد ألوياتها البرية بوسائل قتالية، تزودت بها حتى الآن الفرق العسكرية، وذلك بهدف تحسين قدراتها الهجومية والدفاعية، وفق موقع (روسيا اليوم).

ومن ضمن هذه الوسائل بطاريات متحركة لمنظومة القبة الحديدية لحماية القوات من اطلاق الصواريخ الى جانب مطار صغير وفيه طائرات صغيرة بدون طيار منها رباعية المراوح. 

أخبار ذات صلة

خلال تقديمه التعازي بشهداء القوات المسلحة الأردنية.. الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري

خلال تقديمه التعازي بشهداء القوات المسلحة الأردنية.. الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية &#34;أحداث البحر الأعظم&#34;

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية "أحداث البحر الأعظم"

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية &#34;السلط&#34;

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية "السلط"

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

شاهد: اللباس الجديد للطالبات السعوديات في حصص التربية البدنية

شاهد: اللباس الجديد للطالبات السعوديات في حصص التربية البدنية

مصر.. تحديد هوية المسلح الذي حاول التسلل إلى كنيسة العذراء

مصر.. تحديد هوية المسلح الذي حاول التسلل إلى كنيسة العذراء

الصحة المصرية تُعلن وفاة تسعة حجاج

الصحة المصرية تُعلن وفاة تسعة حجاج

أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريباً

أردوغان: نعتزم تحرير مناطق جديدة في سوريا وبسط الأمن فيها قريباً

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

168 شهيدًا وأكثر من 18 ألف جريح منذ بدء مسيرات العودة

168 شهيدًا وأكثر من 18 ألف جريح منذ بدء مسيرات العودة

طبيلة يترأس أجتماعاً لبحث آلية عمل للحد من الحوادث المرورية

طبيلة يترأس أجتماعاً لبحث آلية عمل للحد من الحوادث المرورية

بورصة فلسطين: 5 شركات مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول لـ2018

بورصة فلسطين: 5 شركات مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول لـ2018

براك يبحث مع ممثل جنوب إفريقيا لدى فلسطين آليات التعاون المشترك

براك يبحث مع ممثل جنوب إفريقيا لدى فلسطين آليات التعاون المشترك

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل

الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل

الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة &#34;سيداو&#34;

الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

منوعات

شاورما و50 فوطة.. شروط عجيبة لمغنية عالمية قبل حفلها في تركيا

شاورما و50 فوطة.. شروط عجيبة لمغنية عالمية قبل حفلها في تركيا

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

خبر حزين لعشاق الفنان جميل راتب

خبر حزين لعشاق الفنان جميل راتب

مقطع من لقاء سابق كشف مكان ألم إليسا ولم يلاحظه أحد

مقطع من لقاء سابق كشف مكان ألم إليسا ولم يلاحظه أحد

شاهد كيف دفعت &#34;حلا شيحة&#34; الشيخ أحمد كريمة للصراخ على الهواء

شاهد كيف دفعت "حلا شيحة" الشيخ أحمد كريمة للصراخ على الهواء

شاهد الصورة التي أوقعت مهند التركي في مصيبة

شاهد الصورة التي أوقعت مهند التركي في مصيبة

صور: بعد تصرفاتها الغريبة.. شقيق حنان ترك يكشف حقيقة خلعها للحجاب سراً

صور: بعد تصرفاتها الغريبة.. شقيق حنان ترك يكشف حقيقة خلعها للحجاب سراً

صور: شاهد النجمات على طبيعتهن من غرف نومهن

صور: شاهد النجمات على طبيعتهن من غرف نومهن

صور مسربة.. هكذا &#34;مازح &#34;رونالدو صديقته بدفعها إلى المياه

صور مسربة.. هكذا "مازح "رونالدو صديقته بدفعها إلى المياه

هدايا تفوق 100 ألف دولار.. شاهد عيد الميلاد الأسطوري لـ&#34;كايلي جينير&#34;

هدايا تفوق 100 ألف دولار.. شاهد عيد الميلاد الأسطوري لـ"كايلي جينير"

عربي

إسرائيل تتجهز لحزب الله بمناورة برية

إسرائيل تتجهز لحزب الله بمناورة برية

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية &#34;أحداث البحر الأعظم&#34;

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية "أحداث البحر الأعظم"

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية &#34;السلط&#34;

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية "السلط"

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق