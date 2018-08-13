إسرائيل تتجهز لحزب الله بمناورة برية

رام الله - دنيا الوطنأجرى الجيش الاسرائيلي، اليوم الإثنين، مناورة عسكرية على المستوى اللوائي بمشاركة وحدات من قيادة القوات البرية حاكى اندلاع مواجهة حربية، مع حزب الله.وجاءت هذه المناورة، ضمن قرار اتخذته قيادة الجيش لتزويد ألوياتها البرية بوسائل قتالية، تزودت بها حتى الآن الفرق العسكرية، وذلك بهدف تحسين قدراتها الهجومية والدفاعية، وفق موقع (روسيا اليوم).ومن ضمن هذه الوسائل بطاريات متحركة لمنظومة القبة الحديدية لحماية القوات من اطلاق الصواريخ الى جانب مطار صغير وفيه طائرات صغيرة بدون طيار منها رباعية المراوح.