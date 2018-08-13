إغلاق معبر رفح ليومين أمام المغادرين لخروج مكرمة الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة معبر رفح البري، أن المعبر سيُغلق ليومين متتاليين أمام حركة المسافرين الفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة.
وقالت إدارة معبر رفح في بيان مقتضب اليوم الاثنين: إن المعبر سيغلق يومي الثلاثاء والأربعاء، 14 و15 آب/ أغسطس، أمام حركة المسافرين المغادرين.
وأوضحت، أن المعبر سيتم فتحه فقط لمغادرة حجاج المكرمة وكذلك لاستقبال القادمين من الجانب المصري.
أعلنت إدارة معبر رفح البري، أن المعبر سيُغلق ليومين متتاليين أمام حركة المسافرين الفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة.
وقالت إدارة معبر رفح في بيان مقتضب اليوم الاثنين: إن المعبر سيغلق يومي الثلاثاء والأربعاء، 14 و15 آب/ أغسطس، أمام حركة المسافرين المغادرين.
وأوضحت، أن المعبر سيتم فتحه فقط لمغادرة حجاج المكرمة وكذلك لاستقبال القادمين من الجانب المصري.
التعليقات