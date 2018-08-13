إغلاق معبر رفح ليومين أمام المغادرين لخروج مكرمة الشهداء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة معبر رفح البري، أن المعبر سيُغلق ليومين متتاليين أمام حركة المسافرين الفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة.وقالت إدارة معبر رفح في بيان مقتضب اليوم الاثنين: إن المعبر سيغلق يومي الثلاثاء والأربعاء، 14 و15 آب/ أغسطس، أمام حركة المسافرين المغادرين.وأوضحت، أن المعبر سيتم فتحه فقط لمغادرة حجاج المكرمة وكذلك لاستقبال القادمين من الجانب المصري.