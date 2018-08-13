شؤون فلسطينية

براك يبحث مع ممثل جنوب إفريقيا لدى فلسطين آليات التعاون المشترك

براك يبحث مع ممثل جنوب إفريقيا لدى فلسطين آليات التعاون المشترك
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
بحث النائب العام المستشار أحمد براك، مع ممثل جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطين السفير أشرف سليمان، اليوم الاثنين، آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في قطاع العدالة، وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء الدوليين لأجهزة إنفاذ القانون في دولة فلسطين.

وأطلع النائب العام ممثل جمهورية جنوب إفريقيا خلال لقائهما في مكتب النائب العام  في مدينة رام الله، على رؤية ورسالة النيابة العامة وخطتها الاستراتيجية وأهدافها  المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني.

وتطرق براك إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام، والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

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