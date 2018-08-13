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خلال تقديمه التعازي بشهداء القوات المسلحة الأردنية.. الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري

خلال تقديمه التعازي بشهداء القوات المسلحة الأردنية.. الملك عبد الله يظهر بالزي العسكري
الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
ظهر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، باللباس العسكري، لتقديم التعزية لأسر الجنود الأردنيين، الذين استشهدوا، في تفجير الفحيص، وعملية المداهمة الأمنية في السلط.

وأعرب الملك عبد الله، عن فخره واعتزازه بتضحيات شهداء الجيش الأردني، كما قدم تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، فيما رافقه في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومستشار ومدير مكتب الملك، بحسب صحيفة (الغد).

يذكر، أن تفجير الفحيص، أدى إلى استشهاد شرطي وجرح ستة آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، في المنطقة الواقعة شمال غربي العاصمة عمّان، فيما استشهد ثلاثة أفراد من مرتبات الأجهزة الأمنية وأصيب 20 شخصا آخرون خلال مداهمة أمنية، حدثت مساء السبت الماضي، في منطقة نقب الدبور شمالي مدينة السلط لضبط المتورطين في تفجير الفحيص.



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