قلق في إسرائيل من انتشار مرض معد في الجولان

رام الله - دنيا الوطندخل عدد من السياح، الذين سبحوا في وديان (الجولان)، مستشفيات إسرائيل، خشية من تعرضهم لداء البريميات (Leptospirosis) الذي قد يكون فتاكًا.وقال موقع (المصدر) الإسرائيلي: تفحص مسشفيات في شمال إسرائيل إمكانية تعرض خمسة أشخاص لداء البريميات (Leptospirosis) بعد أن زاروا في الأيام الماضية الوديان في هضبة الجولان، وسبحوا فيها، ثم شعروا بسوء.وأضاف الموقع: وفق هذا الشك، فإن المياه في الوديان كانت ملوثة بجرثومة تنتقل عبر بول الحيوانات، وتعتبر شائعة بين البقر والكلاب، ولكنها قد تلحق ضررًا بالبشر أيضًا.وأوضح موقع (المصدر)، أنه وصل أمس الأحد إلى مستشفى (زيف) في صفد ثلاثة متنزهين تنزهوا في وديان الجولان وعانوا من أعراض مختلفة، حيث دخل المتنزهون الثلاثة إلى المستشفى بعد أن وصلوا إليه عندما سمعوا في وسائل الإعلام عن وجود شكل لانتشار مرض البريميات، وهم يمكثون الآن في قسم الأمراض الباطنية حتى الحصول على نتائج الفحوص الدقيقة التي أخِذت منهم ونُقِلت إلى مختبرات خبيرة وسط إسرائيل.في أعقاب كثرة الحالات، أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل أمس: تفحص وزارة الصحة عدد من الحالات أصيب فيها أشخاص، على ما يبدو، بمرض البريميات، يبدو أن مصدر المرض هو مياه هضبة الجولان.