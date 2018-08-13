شؤون فلسطينية

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
الوفد الكويتي المحترم ورئيسه الأستاذ الفاضل منصور الظفيري حفظكم الله ورعاكم.. 
تحية طيبة وبعد

نحن مجموعة من معلمي الرياضيات من قطاع غزة ممن سبق لهم التقدم لوظيفة معلم رياضيات لدي وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت الشقيقة و ذلك بناءا على اعلان طلب التوظيف الصادر عنها في السابع عشر من شهر مايو من هذا العام على موقع وزارة التربية و التعليم الالكتروني في دولة الكويت، تتقدم إلى سيادتكم  بهذا الطلب لمساعدتنا وكلنا بكم أمل وثقة على أن تساعدونا في حل  المشكلة التي واجهتنا كالتالي حيث تم الاتصال بنا هاتفيا من قبل وزارة التربية و التعليم في رام الله واعلامنا بضرورة التحضير لمقابلة و تجهيز الأوراق المطلوبة و تصديقها من الجهات المختصة و هذا ما قمنا به بالفعل لأننا كما و تعلمون نحن في قطاع غزة نتطلع للتغيير و لو قليلا من الواقع المرير الذي نعيشه حيث أننا وجدنا هذه الفرصة الثمينة بعد ما ضاقت بنا الحياة و تضائلت الفرص لتصبح شبه معدومة لنا هنا كما تعلمون.

وقال المعلمون: تفاجأنا صباح يوم الأربعاء الموافق الثامن من الشهر الجاري بخبر حطم أحلامنا التي بنيناها و طمحنا لها في مخيلتنا و ذلك عبر المواقع الاخبارية الرسمية برفض الاحتلال اصدار تصاريح للوفد الكويتي للدخول لقطاع غزة و اجراء المقابلات لمعلمي القطاع  المرشحين من قبل وزارة التربية و التعليم الكويتية.

باسمنا نحن المعلمون المرشحون لهذه الوظيفة الكريمة و باسم كل متعلم طموح متطلع لخدمة وطنه و خدمة الأمة العربية كافة  نتقدم بهذا الطلب و كلنا أمل و رجاء بأن تأخذوه على محمل الجد و تساعدونا في حل هذه المشكلة و ذلك  نقترح على سيادتكم اذا تفضلتم بعمل تسهيلات لنا و اجراء الامتحانات عن بعد و عمل مقابلات عبر الفيديو كونفرنس بالتعاون مع أي جهة حكومية أو مؤسسة تعليم عالي باشراف كويتي- فلسطيني،  شاكرين جهودكم سلفا في رفع الظلم عنا واعطاء الأمل لما يلوننا بهذه الفرصة التي نراها التي تكاد الوحيدة المتاحة لنا حاليا.

أملنا كبير بسيادتكم .. بأن يتفهم أصحاب القرار موضوعنا والإيعاز لمن يهمه الأمر بإنصافنا لأننا على ايعاز تام  بلمساتكم الخيرة في مساعدة ابناء شعبنا الفلسطيني.

وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير

معلمو
الرياضيات في قطاع غزة المرشحون للعمل لدي وزارة التربية و التعليم في دولة الكويت الشقيقة صدرت بتاريخ 12/08/2018

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