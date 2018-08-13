الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأتلفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، نحو 14 طناً من مكسرات مُصَنَّعة ومواد خام غير صالحة للإستهلاك، في مصنع للمكسرات بالخليل، حيث جرى إغلاقه لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية.وأفادت الوزارة أنّه تم إغلاق المصنع بالتعاون مع الضابطة الجمركية ونيابة الجرائم الإقتصادية، لحين تصويب أوضاعه وفق شروط السلامة الغذائية.وتعمل وزارة الصحة بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشأت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية.