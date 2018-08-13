شؤون فلسطينية

الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل

الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، نحو 14 طناً من مكسرات مُصَنَّعة ومواد خام غير صالحة للإستهلاك، في مصنع للمكسرات بالخليل، حيث جرى إغلاقه لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية.

وأفادت الوزارة أنّه تم إغلاق المصنع بالتعاون مع الضابطة الجمركية ونيابة الجرائم الإقتصادية، لحين تصويب أوضاعه وفق شروط السلامة الغذائية.

وتعمل وزارة الصحة بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشأت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية.



أخبار ذات صلة

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

فتوح: حركة فتح بانتظار رد مصر حول أفكار المصالحة

فتوح: حركة فتح بانتظار رد مصر حول أفكار المصالحة

خطاب مطوّل للرئيس محمود عباس الأربعاء المقبل

خطاب مطوّل للرئيس محمود عباس الأربعاء المقبل

تنفيذية المنظمة تجتمع غدًا لإقرار التقرير النهائي المُقدم للمجلس المركزي

تنفيذية المنظمة تجتمع غدًا لإقرار التقرير النهائي المُقدم للمجلس المركزي

الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة &#34;سيداو&#34;

الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

تعديل على موعد مغادرة حجاج مكرمة خادم الحرمين في غزة

تعديل على موعد مغادرة حجاج مكرمة خادم الحرمين في غزة

فيديو: افتتاح محلات حلويات &#34;نفيسة&#34; و&#34;Fruit salad&#34;

فيديو: افتتاح محلات حلويات "نفيسة" و"Fruit salad"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل

الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل

الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة &#34;سيداو&#34;

الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

شاهد: طفل فلسطيني يُبدع بفن الرسم على رمال البحر

شاهد: طفل فلسطيني يُبدع بفن الرسم على رمال البحر

الأعرج يَطّلع على احتياجات لجنة الطائفة السامرية من المشاريع التطويرية

الأعرج يَطّلع على احتياجات لجنة الطائفة السامرية من المشاريع التطويرية

الحمد الله يترأس اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية

الحمد الله يترأس اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية

النائب العام يلتقي بوفد من مؤسسة (سوا)

النائب العام يلتقي بوفد من مؤسسة (سوا)

منوعات

شاورما و50 فوطة.. شروط عجيبة لمغنية عالمية قبل حفلها في تركيا

شاورما و50 فوطة.. شروط عجيبة لمغنية عالمية قبل حفلها في تركيا

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

خبر حزين لعشاق الفنان جميل راتب

خبر حزين لعشاق الفنان جميل راتب

مقطع من لقاء سابق كشف مكان ألم إليسا ولم يلاحظه أحد

مقطع من لقاء سابق كشف مكان ألم إليسا ولم يلاحظه أحد

شاهد كيف دفعت &#34;حلا شيحة&#34; الشيخ أحمد كريمة للصراخ على الهواء

شاهد كيف دفعت "حلا شيحة" الشيخ أحمد كريمة للصراخ على الهواء

شاهد الصورة التي أوقعت مهند التركي في مصيبة

شاهد الصورة التي أوقعت مهند التركي في مصيبة

صور: بعد تصرفاتها الغريبة.. شقيق حنان ترك يكشف حقيقة خلعها للحجاب سراً

صور: بعد تصرفاتها الغريبة.. شقيق حنان ترك يكشف حقيقة خلعها للحجاب سراً

صور: شاهد النجمات على طبيعتهن من غرف نومهن

صور: شاهد النجمات على طبيعتهن من غرف نومهن

صور مسربة.. هكذا &#34;مازح &#34;رونالدو صديقته بدفعها إلى المياه

صور مسربة.. هكذا "مازح "رونالدو صديقته بدفعها إلى المياه

هدايا تفوق 100 ألف دولار.. شاهد عيد الميلاد الأسطوري لـ&#34;كايلي جينير&#34;

هدايا تفوق 100 ألف دولار.. شاهد عيد الميلاد الأسطوري لـ"كايلي جينير"

عربي

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية &#34;أحداث البحر الأعظم&#34;

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية "أحداث البحر الأعظم"

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية &#34;السلط&#34;

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية "السلط"

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

شاهد: اللباس الجديد للطالبات السعوديات في حصص التربية البدنية

شاهد: اللباس الجديد للطالبات السعوديات في حصص التربية البدنية