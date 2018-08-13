فتوح: حركة فتح بانتظار رد مصر حول أفكار المصالحة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح: إن ما نشرته إحدى الصحف المحلية، بأن وفد للفصائل توجه إلى القاهرة بخصوص المصالحة، نبأ غير دقيق، نافيًا علمه به.وأضاف فتوح لإذاعة (صوت فلسطين)، ظهر اليوم، أن المساعي الحميدة التي تقوم بها مصر لم تنته بعد، موضحًا أن حركة فتح قدمت ردها على الأفكار المصرية وهي بإنتظار النتيجة بعد اللقاء الذي عقدته حركة حماس مع الجانب المصري.يُذكر، أن صحيفة (الاستقلال) المحلية، قالت في وقت سبق: إن وفوداً من الفصائل الفلسطينية، ستصل العاصمة المصرية القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، لبحث ملفات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي والمصالحة الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.