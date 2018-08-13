خطاب مطوّل للرئيس محمود عباس الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أن قوام المجلس المركزي، الذي سيعقد الأربعاء المقبل، يبلغ 135 عضواً.وقال الزعنون: إن أعمال المجلس ستبدأ الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء بكلمة لرئيس المجلس ثم كلمة لرئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل محمد بركة ثم كلمة مطولة للرئيس محمود عباس، يتحدث فيها عن الوضع السياسي، وصفقة القرن، والوضع الوطني الداخلي.وأضاف أن جدول أعمال المجلس المركزي يتضمن 10 بنود إضافة إلى ما يقترحه الأعضاء خلال الجلسة وتقبله رئاسة المجلس.