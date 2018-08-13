تنفيذية المنظمة تجتمع غدًا لإقرار التقرير النهائي المُقدم للمجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عدنان الحسينيأن اللجنة التنفيذية ستجتمع عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء لإقرار التقرير الذي ستقدمه اللجنة إلى اجتماع المجلس المركزي بصورته النهائية.وأكد الحسيني، على الأهمية الكبيرة للجلسة المقررة للمجلس المركزي باعتبارها تعقد في ظل مرحلة خطيرة يمر بها المشروع الوطني.