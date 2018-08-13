شؤون فلسطينية

الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"
رام الله - دنيا الوطن
التقت د. هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، اليوم، في مدينة رام الله، مع الفريق الوطني الخاص بالاتفاقية الأممية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والذي ترأسه الوزارة ، لبحث وتقييم أداء عرض تقرير دولة فلسطين الأول امام اللجنة الأممية المعنية بذلك (لجنة سيداو) في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في ممارسة دولة فلسطين لأول مرة لحقها كدولة طرف في الاتفاقية، وتم تشكيل هذا الفريق بناء على قرار من الرئيس محمود عباس.

أكدت الأغا على أن مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" دون إبداء أي تحفظات، يعبر عن قناعة راسخة وإرادة جادة لدى أعلى مستوى سياسي تجاه عدالة قضايا المرأة وتمكينها من ممارسة كافة حقوق الإنسان بالمساواة مع الرجل. ويعتبر  اتخاذ هذا القرار تكريما للمرأة الفلسطينة على ما قدمته وما زالت تقدمه من تضحيات منذ بداية معركة التحرر والانعتاق من ظلم الاحتلال الاسرائيلي، إضافة الى كونها عنصر أساسي من عناصر بناء الدولة.  
وبيّنت الأغا أن صياغة التقرير تمت بمصداقية وشفافية، فقد رصد التقرير الصورة العامة الحقيقية والتفصيلية للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية وانعكاسها على حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات. 
و أشادت الأغا بتناغم الأدوار والتأكيد على أن الفريق الوطني قام بدوره كما وانخرط في الحوار مع (لجنة سيداو)؛ لتقديم وجهة النظر الفلسطينية، الواقع، السياسات والتشريعات في فلسطين، واستعداد دولة فلسطين للعمل مع اللجنة من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وبالعروض الشفهية التي قدمها الفريق والتوضيحات اللاحقه له والتي أُعطيت كرد على الاسئلة المطروحة شفويا من قبل اللجنة خلال النقاش.

كما ثمنّت اللجنة الأممية على المعلومات الاضافية المقدمة والتي أُرفقت كتابة بعد الحوار.

وناقش الحضور الملاحظات الختامية على التقرير الأولي لدولة فلسطين، وعلى أهمية مشاركة وفد دولة فلسطين، في النقاشات مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وغيرها من اللجان الأممية، للتأكيد على مدى التزام دولة فلسطين بتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها، وقدم الفريق بعض الاقتراحات والتوصيات لتحسين العمل مستقبلاً. 

ومن الجدير ذكره ان الفريق الوطني يضم ممثلين عن جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وهي: وزارة شؤون المرأة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة الداخلية، جهاز الشرطة، وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، نيابة الأسرة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة العمل والجهاز المركزي للإحصاء. 

أخبار ذات صلة

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل

الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل

فتوح: حركة فتح بانتظار رد مصر حول أفكار المصالحة

فتوح: حركة فتح بانتظار رد مصر حول أفكار المصالحة

خطاب مطوّل للرئيس محمود عباس الأربعاء المقبل

خطاب مطوّل للرئيس محمود عباس الأربعاء المقبل

تنفيذية المنظمة تجتمع غدًا لإقرار التقرير النهائي المُقدم للمجلس المركزي

تنفيذية المنظمة تجتمع غدًا لإقرار التقرير النهائي المُقدم للمجلس المركزي

الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

تعديل على موعد مغادرة حجاج مكرمة خادم الحرمين في غزة

تعديل على موعد مغادرة حجاج مكرمة خادم الحرمين في غزة

فيديو: افتتاح محلات حلويات &#34;نفيسة&#34; و&#34;Fruit salad&#34;

فيديو: افتتاح محلات حلويات "نفيسة" و"Fruit salad"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

مناشدة من معلمي غزة إلى الوفد الكويتي في رام الله

الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل

الصحة تتلف 14 طنًا من المكسرات الفاسدة بالخليل

الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة &#34;سيداو&#34;

الأغا تلتقي الفريق الوطني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

شاهد: طفل فلسطيني يُبدع بفن الرسم على رمال البحر

شاهد: طفل فلسطيني يُبدع بفن الرسم على رمال البحر

الأعرج يَطّلع على احتياجات لجنة الطائفة السامرية من المشاريع التطويرية

الأعرج يَطّلع على احتياجات لجنة الطائفة السامرية من المشاريع التطويرية

الحمد الله يترأس اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية

الحمد الله يترأس اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية

النائب العام يلتقي بوفد من مؤسسة (سوا)

النائب العام يلتقي بوفد من مؤسسة (سوا)

منوعات

شاورما و50 فوطة.. شروط عجيبة لمغنية عالمية قبل حفلها في تركيا

شاورما و50 فوطة.. شروط عجيبة لمغنية عالمية قبل حفلها في تركيا

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

اغتصاب مغنية وقتلها ورميها في عرض البحر

خبر حزين لعشاق الفنان جميل راتب

خبر حزين لعشاق الفنان جميل راتب

مقطع من لقاء سابق كشف مكان ألم إليسا ولم يلاحظه أحد

مقطع من لقاء سابق كشف مكان ألم إليسا ولم يلاحظه أحد

شاهد كيف دفعت &#34;حلا شيحة&#34; الشيخ أحمد كريمة للصراخ على الهواء

شاهد كيف دفعت "حلا شيحة" الشيخ أحمد كريمة للصراخ على الهواء

شاهد الصورة التي أوقعت مهند التركي في مصيبة

شاهد الصورة التي أوقعت مهند التركي في مصيبة

صور: بعد تصرفاتها الغريبة.. شقيق حنان ترك يكشف حقيقة خلعها للحجاب سراً

صور: بعد تصرفاتها الغريبة.. شقيق حنان ترك يكشف حقيقة خلعها للحجاب سراً

صور: شاهد النجمات على طبيعتهن من غرف نومهن

صور: شاهد النجمات على طبيعتهن من غرف نومهن

صور مسربة.. هكذا &#34;مازح &#34;رونالدو صديقته بدفعها إلى المياه

صور مسربة.. هكذا "مازح "رونالدو صديقته بدفعها إلى المياه

هدايا تفوق 100 ألف دولار.. شاهد عيد الميلاد الأسطوري لـ&#34;كايلي جينير&#34;

هدايا تفوق 100 ألف دولار.. شاهد عيد الميلاد الأسطوري لـ"كايلي جينير"

عربي

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية &#34;أحداث البحر الأعظم&#34;

مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان وأربعة من قيادات الجماعة في قضية "أحداث البحر الأعظم"

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية &#34;السلط&#34;

أمن الدولة الأردني يبدأ تحقيقاته بعملية "السلط"

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

أنباء عن نشر قوات مكلفة بحماية خامنئي على حدود العراق

شاهد: اللباس الجديد للطالبات السعوديات في حصص التربية البدنية

شاهد: اللباس الجديد للطالبات السعوديات في حصص التربية البدنية