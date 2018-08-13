الوزير غنيم: يجب حل مشكلة المناطق المرتفعة وايصال المياه اليها

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم على متابعة الأوضاع المائية لمناطق محافظة الخليل، والتأكد من سير العمل بتوزيع الحصص المائية لكافة البلديات المناطق، إلى جانب متابعة كافة الإشكاليات التي تواجه هذه البلديات من قضايا التعديات والسرقات والاحتياجات الفعلية، جاء ذلك خلال لقائه برؤساء بلديتي صوريف، وسعير اليوم كل على حدة في مقر سلطة المياه.وأوضح م. غنيم خلال اللقاء على ضرورة أن تتخذ البلديات دورا فاعلاً أكثر لضمان توزيع الحصة المائية المخصصة لكل منها بشكل عادل ومناسب يضمن وصولها للجميع، حيث انه يقع على عاتق البلدية العمل على تحسين عملية التوزيع واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، مشيراً في هذا الصدد الى ضرورة العمل على تقليل نسبة الفاقد، ووقف التعديات والسرقات التي تتسبب بضياع كميات كبيرة من المياه وحرمان اصحابها منها من خلال وضع التدابير والاجراءات الرادعة لكف يد العابثين في هذا القطاع، مؤكدا على ان سلطة المياه لن تتهاون مع المعتدين وستقوقم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وهو ما باشرت العمل به منذ فترة مع الجهات ذات الاختصاص.وتطرق رئيس سلطة المياه المياه خلال اللقاء الى قضية الديون المتراكمة على الهيئات والمجالس والبلديات لصالح قطاع المياه، مؤكداً ضرورة العمل على إنهاء هذا الملف من خلال عمل جدولة للديوان والايفاء بالالتزامات المترتبة، وكذلك أن تقوم البلدية بتسديد الفاتورة الشهرية لضمان عدم تراكم المبالغ الحالية، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، بخصوص اتخاذ إجراءات بحق عدم الملتزمين.